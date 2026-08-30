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Татарстан хәрбиләре республика халкын бәйрәм белән котлады

Татарстан хәрбиләре республика халкын Татарстан Республикасы көне белән котлады. Бу хакта ТР Рәисе Рөстәм Миңнеханов «Макс» мессенджерындагы каналында хәбәр итте.

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