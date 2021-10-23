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Азербайджан освободил армянских пленных, а Эрдоган посетит Карабах

Азербайджан освободил армянских пленных, а Эрдоган посетит Карабах

Источники анонсируют подписание новых соглашений по Карабаху. На прошедшей неделе было множество разговоров о будущем Карабаха, из которых наиболее емкими стали слова президента России на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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