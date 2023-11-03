ТО автомобилей у официальных дилеров подорожало в 1,5-2 раза

Техобслуживание автомобилей у официальных дилеров выросло в цене в полтора-два раза. Падение курса рубля и изменения в логистике при доставке запчастей привели к их подорожанию на 20-60%, пишут «Известия».
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