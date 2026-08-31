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Ивановские новости

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Жителям Ивановской области озвучили подробности о 99-ом марафоне «Пушкин – Петербург»

Жителям Ивановской области озвучили подробности о 99-ом марафоне «Пушкин – Петербург»

Спортсмены из 79 регионов России и 12 стран мира выйдут на старт 99-го Петербургского марафона «Пушкин – Петербург» 6 сентября.

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