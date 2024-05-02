В Астрахани выбрали самых метких метателей ножей ЮФО

В минувшие выходные завершились окружные соревнования по спортивному метанию ножа. На чемпионат и первенство ЮФО заявилось более 70 спортсменов из Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Республик Калмыкия и Крым, а также из Севастополя.
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