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Гендиректор «Авангарда» подарил Ткачеву футболку с автографом де Брюйне: «Омскому де Брюйне – от футбольного из «Манчестер Сити»

Гендиректор «Авангарда» подарил Ткачеву футболку с автографом де Брюйне: «Омскому де Брюйне – от футбольного из «Манчестер Сити»

«Короткая история. Омскому Кевину де Брюйне – от футбольного из «Манчестер Сити». Прошлым летом из интервью Владимира Ткачева узнал, что ему импонирует игра бельгийского футболиста Кевина де Брюйне из «Манчестер Сити»: «Он очень креативный, раздает все время красивые передачи.

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