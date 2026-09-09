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В Петербурге пошли опята, но их лучше собирать в Ленобласти. Почему – объяснил биолог Глазков

В Петербурге пошли опята, но их лучше собирать в Ленобласти. Почему – объяснил биолог Глазков

Как сообщил 9 сентября биолог Павел Глазков, слой осенних опят он обнаружил на территории парка Сосновка.

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