Британские ВМС сообщили об атаке неизвестных на судно в Аденском заливе: "Открыли ответный огонь по нападавшим"

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, UKMTO, сообщило 10 мая о нападении на судно под британским флагом в Аденском заливе, являющегося часть Аравийского моря Индийского океана.
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