Несмотря на все отрицания о женитьбе: RM из BTS показал жену и дочку, вызвав волнение

Уже совсем скоро лидер BTS RM выпустит свой второй сольный альбом «Right Place, Wrong Person». Учитывая, что парень уже довольно долгое время находится в армии, для поклонников такая новость — ожидаемое и желанное событие.
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