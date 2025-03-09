Мерц заявил, что Германия не сможет и не вправе сама обладать ядерным оружием

ФРГ не сможет и не вправе сама обладать ядерным оружием. Соответствующее заявление сделал во время интервью радиостанции Deutschlandfunk лидер Христианско-демократического союза, вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.
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