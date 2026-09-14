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Царьград

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«Фобос» сообщил об отсутствии осадков в столице сегодня

«Фобос» сообщил об отсутствии осадков в столице сегодня

Сегодня в Москве ожидается влияние гребня антициклона с запада. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил о переменной облачности и отсутствии осадков в столице.

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