"Ъ": экс-полковник Квачков ушел паломником, не дождавшись суда за критику СВО

Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков оказался под административным надзором до февраля 2027 года по решению Дорогомиловского суда Москвы, но, на момент вынесения решения, он находился в паломничестве.
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