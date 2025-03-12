NYT: сотрудникам USAID приказали уничтожить секретные документы

TASS/IMAGO/onemorepicture Исполняющая обязанности секретаря американского Агентства по международному развитию (USAID) Эрика Карр потребовала от подчиненных уничтожить секретные документы и сведения о персонале организации.
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