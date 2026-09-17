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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гомоляко о результатах «Трактора»: «Гордон то болеет, то не болеет, на пресс-конференциях ищет отговорки. Стратегия стратегией, но фанаты привыкли, что команда побеждает»

Бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко высказался о результатах челябинцев под руководством тренера Скотта Гордона.

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