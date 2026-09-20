Россия резко сократила импорт китайского картофеля. Об этом следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
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