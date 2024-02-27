Не стала опровергать: что сказала директор Пугачевой о возвращении певицы

Журналисты не добились четкого ответа от Елены Чупраковой. Алла Пугачева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressОдной из главных сплетен последних дней стала новость о выходе нового альбома Аллы Пугачевой.
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