От запоя 1. «Во имя Светлых Богов и Многомудрых Предков наших. Земля ты моя Мати, прикажи мне от твоих угодьев взять добру траву Зарахиль.
ЗАГОВОРЫ Ч.2
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Заговоры используют и силу внушения...
Ответить
13 час.
Геннадий Свешников
Спасибо!Помню бабулькины отвороты от сглазу,серого,синего,черного ...и если действительно сглазили то её начинало ломить зевота,да и меня тоже,когда начинаю отчитывать.Верю,что это всё так и есть.😱🙏🙏🙏👍
Ответить
12 час.
Свежие комментарии