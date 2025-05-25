ЗАГОВОРЫ Ч.2

Геннадий Свешников

Спасибо!Помню бабулькины отвороты от сглазу,серого,синего,черного ...и если действительно сглазили то её начинало ломить зевота,да и меня тоже,когда начинаю отчитывать.Верю,что это всё так и есть.😱🙏🙏🙏👍