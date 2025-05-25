Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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ЗАГОВОРЫ Ч.2

ЗАГОВОРЫ Ч.2

От запоя 1. «Во имя Светлых Богов и Многомудрых Предков наших. Земля ты моя Мати, прикажи мне от твоих угодьев взять добру траву Зарахиль.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Заговоры используют и силу внушения...
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13 час.
Геннадий Свешников
Спасибо!Помню бабулькины отвороты от сглазу,серого,синего,черного ...и если действительно сглазили то её начинало ломить зевота,да и меня тоже,когда начинаю отчитывать.Верю,что это всё так и есть.😱🙏🙏🙏👍
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12 час.
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