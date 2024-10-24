Рост цен на сливочное масло собьют поставками из дальних стран

В России появились новые поставщики сливочного масла — ими стали компании из Ирана и Индии. Вице-премьер Дмитрий Патрушев дал поручения по стабилизации цен на этот продукт — одно из них — увеличение импорта.
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