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Кристина Орбакайте выпустила клип к новой композиции про Пугачеву «Алла будет петь»

Кристина Орбакайте выпустила клип к новой композиции про Пугачеву «Алла будет петь»

Певица Кристина Орбакайте объявила о выходе клипа к новой композиции «Алла будет петь». Также артистка поздравила свою маму, покинувшую Россию народную артистку СССР Аллу Пугачеву, с днем рождения.

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