Русский подросток погиб на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции

На популярном турецком курорте Эрджиес трагически погиб 15-летний русский турист. После получения серьёзных травм в результате падения на лыжах юноша был срочно госпитализирован, но медицинская помощь оказалась безуспешной.
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