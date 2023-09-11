Памятники Святителю Луке и Ермаку открыли в Бердске

Константин Белимов

А кто эти идолы такие и чьи это кумиры, они что бога познали, нашего Отца реального и единого как Иисус, что их почитают как бога? Крепко книжники и фарисеи укоренились в России, что своих идолов везде ставят! Кроме бога, Отца нашего реального, нет более богов! Не покланяйтесь идолам и кумирам своим кроме Отца нашего реального!!!