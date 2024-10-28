Муниципальным образованиям РТ выделили почти 65 млрд рублей

Согласно Закону Республики Татарстан от 28 ноября 2023 года № 116-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», для муниципальных образований республики предусмотрены межбюджетные трансферты.