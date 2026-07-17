НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда Сөембикә манарасын 2026 ел ахырына кадәр төзекләндерергә планлаштыралар

Казанда Сөембикә манарасын 2026 ел ахырына кадәр төзекләндерергә планлаштыралар

Казан Кремлендәге Сөембикә манарасын ныгытуны 2026 елның декабренә кадәр тәмамларга планлаштыралар. Бер үк вакытта 2027 елның августына кадәр Кремль диварлары участокларын ныгыту эшләре тәмамланырга тиеш.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии