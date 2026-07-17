Казанда Сөембикә манарасын 2026 ел ахырына кадәр төзекләндерергә планлаштыралар

Казан Кремлендәге Сөембикә манарасын ныгытуны 2026 елның декабренә кадәр тәмамларга планлаштыралар. Бер үк вакытта 2027 елның августына кадәр Кремль диварлары участокларын ныгыту эшләре тәмамланырга тиеш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии