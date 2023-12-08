Что ждёт армян после достижения мира с Баку? В России дали честный ответ

Вадим Муханов в разговоре с РИА Новости объяснил значимость совместного заявления Баку и Еревана, опубликованного 7 декабряНакануне Баку и Ереван опубликовали совместное заявление, в котором говорится о желании сторон подписать мирное соглашение и достигнутой договорённости об обмене арестованных военных.