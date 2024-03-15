Резать, или нет? Стоит ли разрезать семенной картофель перед посадкой?

Сторонников, впрочем, как и противников метода хватает на обеих сторонах. Это при том, что агрономы и просто опытные огородники в один голос рекомендуют сажать неразрезанный картофель – мол, лучше, чем целая семенная картошка еще никто ничего не придумал.