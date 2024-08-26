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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул необходимость высококачественного развития коммерческой космонавтики

Хайкоу, 25 августа /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин подчеркнул важность содействия высококачественному развитию сектора коммерческой космонавтики в пользу формирования производительных сил нового качества и продвижения модернизации в китайском стиле.

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