Вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул необходимость высококачественного развития коммерческой космонавтики

Хайкоу, 25 августа /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин подчеркнул важность содействия высококачественному развитию сектора коммерческой космонавтики в пользу формирования производительных сил нового качества и продвижения модернизации в китайском стиле.
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