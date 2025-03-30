Овечкин забил 890-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 4 шайбы

39-летний капитан «Вашингтона» забил гол в матче против «Баффало» (4:6, 3-й период) на 50-й минуте. Овечкин занимает второе место по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (890 в 1483 играх), его опережает лишь Уэйн Гретцки (894 в 1487).