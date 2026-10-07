Россиянам назвали продукты, которые не стоит покупать впрок

Созданные впрок запасы круп, муки, растительного масла и других продуктов в условиях городской квартиры требуют особого внимания к условиям хранения .
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