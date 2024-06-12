Венгрия не станет принимать участие в помощи НАТО Украине

Global Look Press/Senior Airman Jonathon Carnell/Keystone Press Agency Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и венгерский премьер Виктор Орбан договорились о том, что Венгрия не примет участие в усилиях НАТО по помощи Украине.
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