"Открыли врата в ад": в Европе ужаснулись бесчинствам украинских беженцев

В Европе начинают смотреть на беженцев с Украины не через "розовые очки" общих демократических ценностей и романтических симпатий, а прямым взглядом, без всяких прикрас.
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