Вслед за президентом пермскую школу поздравила министр культуры РФ

В Пермскую краевую музыкальную школу пришло новое праздничное письмо из Москвы. После президента Владимира Путина с открытием и началом учебного года заведение поздравила министр культуры России Ольга Любимова.
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