Вице-премьер Чернышенко рассказал об укреплении связей с Венесуэлой

Несмотря на санкционное давление, оказываемое на наши страны, продолжается углубление российско-венесуэльского союзнического взаимодействия по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах, на межправительственном уровне, заявил «Известиям» зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии