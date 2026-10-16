Кирилл набрал 3 очка.В последние сезоны «Сент-Луис» — не самый удобный соперник для «Миннесоты». В прошлых четырех очных матчах команда Кирилла Капризова одержала лишь одну победу.
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