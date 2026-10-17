Судебная система сегодня переживает колоссальные перегрузки, и цифры говорят сами за себя. Если в 2014 году было зафиксировано около 14 миллионов бракоразводных дел, то к 2024-му эта отметка достигла 42 миллионов — рост в три раза за десятилетие.
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