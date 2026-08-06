Свыше 500 домов для программы реновации появилось на кадастровой карте Москвы с 2017 года

В преддверии 70-летия Дня строителя Управлением Росреестра по Москве совместно с Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы подведены результаты 9 лет по постановке на кадастровый учет многоквартирных домов, построенных для реализации программы реновации жилищного фонда столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии