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Свыше 500 домов для программы реновации появилось на кадастровой карте Москвы с 2017 года

Свыше 500 домов для программы реновации появилось на кадастровой карте Москвы с 2017 года

В преддверии 70-летия Дня строителя Управлением Росреестра по Москве совместно с Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы подведены результаты 9 лет по постановке на кадастровый учет многоквартирных домов, построенных для реализации программы реновации жилищного фонда столицы.

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