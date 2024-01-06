Демидецкий: "А кто готов поднять знамя?"

Самым важным политическим событием прошлого года стали местные выборы, которые послужили своеобразным индикатором, праймериз будущей президентской кампании, и показали, что правящая партия потеряла большую часть своего электората.
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