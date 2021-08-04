Бревно в глазу Пентагона

Американские адмиралы, обвиняющие российских военных летчиков в «непрофессиональных действиях» над Черным морем, сами демонстрируют рафинированный непрофессионализм, вкупе с гегемонистской наглостью и явной политической ангажированностью Юрий СеливановТо, что американский адмирал Роберт Берк, который намедни «прославился» своим обвинением России в военно-морских провокациях, неправ на все сто процентов, следует уже их того факта, что речь идет об американских военных кораблях в Черном море, а не о российских в Карибском.