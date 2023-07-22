В Госдуму внесен проект о прекращении гражданства, полученного людьми по факту рождения

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Виктор Александров

Всё совершенно замечательно и правильно! Аминь! Но есть один писец - статья 6 Конституции России, которая гласит: «3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». Однако, раз за дело взялась Дума, то неплохо было бы напомнить депутатам на существовании Конституции, которую они сами и принимали. Давайте снова перепишем. И запишем, что Россией правит Царь. Конституция находится под царём. Именно русский царь решает, что соответствует Конституции, а что – нет. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.