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Huawei построит в Шанхае исследовательский центр для разработки оборудования, ...

Huawei построит в Шанхае исследовательский центр для разработки оборудования, ...

Huawei построит в Шанхае исследовательский центр для разработки оборудования, позволяющего выпускать чипыВ условиях многолетних усиливающихся санкций США китайская компания Huawei Technologies в сфере производства чипов традиционно полагалась на услуги SMIC, которая тоже пострадала от ограничений со стороны американских властей.

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