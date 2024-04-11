Huawei построит в Шанхае исследовательский центр для разработки оборудования, позволяющего выпускать чипыВ условиях многолетних усиливающихся санкций США китайская компания Huawei Technologies в сфере производства чипов традиционно полагалась на услуги SMIC, которая тоже пострадала от ограничений со стороны американских властей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)