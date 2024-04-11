Huawei построит в Шанхае исследовательский центр для разработки оборудования, позволяющего выпускать чипыВ условиях многолетних усиливающихся санкций США китайская компания Huawei Technologies в сфере производства чипов традиционно полагалась на услуги SMIC, которая тоже пострадала от ограничений со стороны американских властей.