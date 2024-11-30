Полное прекращение поставок российского газа в ЕС становится реальной угрозой

Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка.
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