«С Россией воевать бессмысленно!»

Как Деникин предлагал США победить СССР?В 1946 году бывший генерал-лейтенант императорской армии и руководитель белого движения на Юге России, Антон Иванович Деникин, написал письмо на имя президента США, Гарри Трумэна.
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