«Сила Сибири» в Китае заработает уже в декабре «Газпром» и CNPC договорились о досрочном выводе суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень» уже к концу этого года.
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«Сила Сибири» в Китае заработает уже в декабре «Газпром» и CNPC договорились о досрочном выводе суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень» уже к концу этого года.
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