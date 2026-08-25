Вред смесей для недоношенных, применение анестезии и скупка золотых слитков

- Американская компания Abbott выплатит $670 млн для урегулирования исков из-за смесей для недоношенных; - В России запускают официальный механизм самозапрета на азартные игры; - Потребители стали покупать золотые слитки в ювелирных магазинах; - С 1 октября 2026 года Минздрав РФ утвердил новые правила, обязывающие стоматологов проводить обезболивание при процедурах, способных вызвать болевые ощущения; - Полиция Таиланда задержала 19 россиян в ходе операции по выявлению незаконного владения недвижимостью.