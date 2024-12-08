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Нужны ли ВМФ РФ аналоги турецких УДК TCG Anadolu

Нужны ли ВМФ РФ аналоги турецких УДК TCG Anadolu

ВМС Турции активно осваивают применение ударных беспилотников палубного базирования. Универсальный десантный корабль TCG Anadolu (L-400) должен стать первым в мире специализированным кораблем-дрононосцем.

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