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Царьград

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Экс-премьер Украины назвал условие для визита Зеленского в Москву

Экс-премьер Украины назвал условие для визита Зеленского в Москву

По словам эксперта, режим Зеленского давно уже не принимает самостоятельные решения.Бывший премьер Украины Николай Азаров рассказал, что необходимо для того, чтобы президент Владимир Зеленский немедленно начал мирные переговоры с Москвой.

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