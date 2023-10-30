Экс-премьер Украины назвал условие для визита Зеленского в Москву

По словам эксперта, режим Зеленского давно уже не принимает самостоятельные решения.Бывший премьер Украины Николай Азаров рассказал, что необходимо для того, чтобы президент Владимир Зеленский немедленно начал мирные переговоры с Москвой.
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