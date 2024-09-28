Израиль снова нанес авиаудары по Бейруту

Два авиаудара нанесены по южному пригороду Бейрута, сообщают очевидцы 28 сентября РИА Новости. По данным источника агентства, удары были нанесены по району Кафаат на Шийях в южном пригороде Бейрута и рядом с районом Тайуни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии