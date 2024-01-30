Удивительное превращение произошло вчера прямо на моих глазах с мужчинами 55+. Из дряхлых старцев, требующих одинакового с женщинами возраста выхода на пенсию, они превратились в бодрых коней, которые борозды не портят.
«Мужчина и в 70 лет способен стать отцом…». Но зачем женщинам эта способность?
Комментарии
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A
Alla
Понятно, что эти потенциальные папаши-деды думают не головой, а другим органом. Продолжительность жизни мужчин, по крайней мере в РФ, чуть превышает 60 лет, женщины живут на 10 лет дольше. Лучше бы думали, как дать хорошую путёвку в жизнь уже имеющимся детям и обеспечить себе пусть недолгую , но достойную старость. К богатым дядечкам , чьи дети и матери этих детей будут хорошо обеспечены и после смерти кормильца , это не относится.
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13 час.
Виктор Белогорцев
это у тебя самый главный и думающий орган задница
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2 час.
A
Alla
Судя по твоим " мудрым " изречениям, старый дурак, твои мозги , если они у тебя когда-то были, заплыли жиром не меньше , чем у кого-то ж@па.
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56 мин.
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