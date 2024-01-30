«Мужчина и в 70 лет способен стать отцом…». Но зачем женщинам эта способность?

A

Alla

Понятно, что эти потенциальные папаши-деды думают не головой, а другим органом. Продолжительность жизни мужчин, по крайней мере в РФ, чуть превышает 60 лет, женщины живут на 10 лет дольше. Лучше бы думали, как дать хорошую путёвку в жизнь уже имеющимся детям и обеспечить себе пусть недолгую , но достойную старость. К богатым дядечкам , чьи дети и матери этих детей будут хорошо обеспечены и после смерти кормильца , это не относится.