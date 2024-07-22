Ягодник или Черничный день: что категорически запрещено, а что нужно обязательно сделать на Панкратия 22 июля Ольга ВайленкоВ народном календаре 22 июля традиционно именуется Ягодником или Черничным днем.
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