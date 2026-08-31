Косатки против белых медведей: кто на кого на самом деле охотится в Арктике

Существует расхожий зоологический миф: косатки охотятся на белых медведей. На самом деле всё наоборот — косатки «кормят» медведей, и именно это делает историю куда интереснее.
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