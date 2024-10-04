На похоронах Добрынина был его внебрачный сын

На похоронах композитора Вячеслава Добрынина был внебрачный сын артиста Альберт Штефан. Мужчина приехал на Троекуровское кладбище, когда церемония прощания была в самом разгаре, передает корреспондент URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии